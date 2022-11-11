МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти в четверг выросли на 1% после выхода данных, указавших на менее значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен в США в октябре, сообщает Reuters. Тем не менее опасения относительно ужесточения антиковидных мер в Китае сдерживают цены.

После трех дней снижения фьючерсы продемонстрировали ралли на фоне данных, подкрепляющих надежды инвесторов на то, что Федеральная резервная система ослабит повышение процентных ставок, что может оказать поддержку спросу на нефть.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,1%, или, 1,02 доллара, до 93,67 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 0,8%, или 64 цента, до 84,67 доллара за баррель.

Индекс доллара США снизился на 2%. Ослабление доллара делает деноминированную в американской валюте нефть более дешевой для держателей других валют.

Тем не менее, Китай сражается с возобновлением вспышек коронавируса в нескольких экономически важных городах, включая Пекин. Опасения относительно новых ограничений по передвижению населения сдерживают рост цен, говорит Джованни Стауново, аналитик сырьевых рынков в UBS.