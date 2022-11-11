МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань подскочил до самого высокого за две недели уровня против доллара США. Доллар снижается после выхода в четверг слабых данных по инфляции в американской экономике, которые дали новый повод ожидать более низких темпов ужесточения политики ФРС, сообщает агентство Reuters.

Данные по инфляции оказались ниже прогноза, и участники рынка теперь с более высокой вероятностью считают, что рост цен в США достиг пика, в связи с чем центральный банк будет менее агрессивно повышать процентные ставки. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс юаня на максимуме с 31 октября 7,1907 юаня за доллар против 7,2422 в четверг.

По словам трейдеров и аналитиков, официальный фиксинг примерно соответствует с их ожиданиями и отражает ослабление доллара против других основных валют. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что срединный курс составит 7,1890.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на минимуме более чем за две недели 7,1600, а на момент написания статьи торговалась по 7,1710.

Если до конца сессии юань сохранит все завоевания, то он закончит неделю ростом против доллара на 0,3%, причем это будет вторая подряд неделя, которое он завершит на позитивной территории.

По словам трейдеров и аналитиков, рост юаня сдерживают ожидания решений властей Китая по денежно-кредитной политике, а также вспышки COVID в ряде регионов.

"Стабилизация юаня против доллара открывает путь к смягчению политики Народного банка Китая в ближайшем будущем", — сказал аналитик BNP Paribas Цзюй Ван.

Срок погашения кредитов на 1 трлн юаней, выданных по программе среднесрочного финансирования (MLF) истекает 15 ноября. По мнению некоторых инвесторов, погашение такой большой суммы может заставить центральный банк понизить нормы резервирования для банков.

Китай, как и Япония, в отличие от большинства других стран, не ужесточают денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Пекин сосредотачивает внимание на оживлении экономики. Расхождение траекторий условий финансирования может обусловить ослабление юаня и создать риск оттока капиталов.

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 108,22 от уровня закрытия четверга 108,206. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1149.