МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу в ходе азиатской сессии выросли и могут продемонстрировать самое сильное более чем за два года повышение по итогам недели. Опубликованные накануне данные США по инфляции свидетельствовали о замедлении темпов роста цен. Это усилило надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) поумерит ужесточение денежно-кредитной политики.

Около 06.10 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,4%, по 1761,73 доллара США за унцию. За истекший период недели котировки выросли на 4,7%, нацелившись на самое сильное укрепление по итогам недели с июля 2020 года.

Фьючерсы на золото выросли на 0,6%, до 1764,50 доллара.

Доллар снизился на 0,3% против корзины других основных валют и может продемонстрировать самое значительное с марта 2020 года падение по итогам недели. Ослабление доллара делает золото более привлекательным для держателей иных валют.

Темпы роста потребительских цен в США в октябре оказались ниже ожиданий. Представленные в четверг данные указывали на замедление инфляции, и это укрепило надежды на менее агрессивное повышение ставок ФРС.

"Более слабый, чем ожидалось, индекс потребительских цен (CPI) стал аргументом в пользу замедления темпов повышения ставок ФРС на заседании в декабре. Это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда доллара и обеспечить возможность для умеренного восстановления цен на золото", — сказал Кристофер Вонг из OCBC.

Если настроения на рынке будут оставаться оптимистичными, цены на золото будут продолжать расти и окажутся в пределах диапазона 1762-1767 долларов в краткосрочной перспективе, добавил он.

Участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре на 50 базисных пунктов в 71,5%.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим процентного дохода.

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, самой главной задачей для центральных банков мира в настоящее время является торможение инфляции.

Серебро выросло в цене на 1,5%, до 21,99 доллара за унцию. Оно может продемонстрировать повышение по итогам второй недели подряд.

Платина прибавила 1,8%, до 1050,88 доллара за унцию, нацелившись на самое сильное с февраля 2021 года укрепление по итогам недели. Палладий подорожал на 0,1%, до 1965,75 доллара.