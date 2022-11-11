МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти в пятницу сильно выросли на сообщениях о том, что власти Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, ослабили некоторые карантинные меры.

Как сообщило агентство Reuters, по состоянию на 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,82 доллара, или 1,9%, по 95,49 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли на 1,1%.

Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,75 доллара, или 2%, до 88,22 доллара за баррель, после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

В Китае Национальная комиссия по охране здоровья в пятницу заявила о том, что сокращает на два дня срок карантина для имевших тесные контакты с инфицированными и для приезжающих в страну граждан, а также отменило штрафы для авиакомпаний за доставку инфицированных пассажиров.

"Трейдеры на рынке нефти обрадованы этими новостями. Они будут продолжать пристально отслеживать дальнейшее развитие событий на предмет новых позитивных изменений в том, что касается политики нулевой терпимости к Covid-19 в Китае", — отметил Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Смягчение политики нулевой терпимости к коронавирусу может подтолкнуть котировки нефти вверх, учитывая, что локдауны влияют на мобильность населения и цены на нефть сильнее, чем на экономическую активность, добавил он.

Цены также растут на фоне вышедших в четверг данных, указавших на менее значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен в США в октябре. Снижение темпов инфляции укрепляет надежду на то, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит ужесточение денежно-кредитной политики.

Поддержку ценам также оказывает ослабление доллара США, делающее нефть, номинированную в американской валюте, более доступной для держателей иных валют.

Тем не менее по итогам недели котировки обоих сортов нефти могут снизиться более чем на 2%. Цены ранее на этой неделе находились под давлением на фоне увеличения коммерческих запасов нефти в США и роста числа новых случаев коронавируса в Китае.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае достигло максимума со времен локдаунов в Шанхае; при этом в Пекине и Чжэнчжоу число новых заражений достигло рекордно высоких значений.

В городах, где отмечается рост заболеваемости, жители переходят на удаленную работу, что негативно влияет на спрос на топливо. В целом жители Китая стали меньше передвигаться по стране, поскольку они не хотят попасть под карантин, говорят аналитики ANZ Research.