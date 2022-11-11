МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Сильвана Тенрейро предположила в пятницу, что в следующем году центральный банк будет удерживать ключевую процентную ставку на уровне 3,0%, а к ее снижению перейдет в 2024 году. Как передает Reuters, в своих оценках Тенрейро ориентируется на последние экономические прогнозы Банка Англии.

"Я полагаю, что удержание ключевой процентной ставки на уровне 3,0% в 2023 году позволит сократить производительность экономики до уровня ниже потенциала, если учитывать последствия снижения реальных доходов и отсроченный эффект уже произведенного ужесточения (денежно-кредитной политики)", — сказала Тенрейро, выступая перед экономистами в Лондоне.

"После этого, возможно, в 2024 году, будет необходимо смягчить политику, чтобы попытаться предотвратить падение инфляции ниже целевого уровня", — добавила она.

На прошлой неделе Тенрейро голосовала за повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, тогда как большинство ее коллег поддержали повышение ставки на 75 базисных пунктов.