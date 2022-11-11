МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, в этом сезоне отчетности европейские компании преподнесли своим инвесторам ряд приятных сюрпризов, однако уже через несколько месяцев рост прибылей может остановиться на фоне высокой инфляции и экономической рецессии, что, в свою очередь, затянет существование медвежьего рынка на еще более длительный срок.

Согласно Refinitiv I/B/E/S, к настоящему времени о своих результатах уже отчиталось более трети из 600 компаний, входящих в состав общеевропейского индекса STOXX 600, и результаты 60% из них превзошли ожидания, хотя обычно квартальная цифра составляет около 53%.

Согласно этим же данным, аналитики ожидают, что компоненты STOXX продемонстрируют рост квартальных прибылей на 32,2% к предыдущему году, в то время как в американском ключевом индексе S&P 500 этот рост составит только 4,3%.

И хотя многие экономисты ожидают, что в Европе в следующем году начнется рецессия и рост прибылей в итоге прекратится, STOXX к настоящему времени уже потерял 14% с начала года и может показать наиболее сильное годовое снижение с 2008 года. Это ставит вопрос о том, в какой степени ожидаемая рецессия уже учтена в котировках.

"С исторической точки зрения, это практически беспрецедентная ситуация, когда нисходящий цикл еще даже не начинался, а рынок уже достиг дна, но это не означает, что такого не может произойти", — считает Грэм Секер, главный стратег по европейским акциям в Morgan Stanley.

"Весь вопрос в том, насколько снижение прибылей уже учтено в ценах акций и может ли рынок действительно нащупать дно на текущих уровнях, даже если нам предстоит еще пара кварталов ухудшения результатов", — комментирует он.

Согласно данным Refinitiv, в 4-м квартале прогнозируется замедление годового роста прибылей до 20,5%, а в 1-м квартале 2023 года — сразу до 4,1%. Позднее в течение следующего года рост может смениться падением.

По мнению аналитиков, одним из факторов повышения корпоративных прибылей наряду с ослаблением евро является бурный рост в европейском нефтегазовом секторе. Аналитики также обращают внимание, что в этом сезоне показатели выручки также значительно превосходят прогнозы.

Инфляция привела к резкому росту цен в Европе, однако пока что компаниям удается переносить растущие издержки на потребителей.

Из 243 компаний, уже отчитавшихся о выручке, 80,7% превзошли ожидания аналитиков, хотя обычно эта цифра составляет лишь 58%, согласно Refinitiv.

Однако, как отмечает Берни Аконг, один из директоров по инвестициям в O'Connor Global Multi-Strategy Alpha, входящей в UBS Asset Management, показатели выручки сейчас превышают прогнозы значительно сильнее, чем показатели прибыли.

"Компании сумели повысить цены сильнее, чем ожидали аналитики. Обычно это приводит к улучшению прибылей, однако из-за устойчивости и запаздывающего эффекта затрат этого не происходит", — полагает он.

"Есть опасения, что в 2023 году этот эффект повышения цен и роста выручки в значительной степени иссякнет, в то время как затраты останутся устойчиво высокими", — добавляет он.

С технической точки зрения индекс STOXX вошел на территорию медвежьего рынка в конце сентября, когда опустился более чем на 20% от своего январского максимума.

Однако относительно небольшое число крупных разочарований в этом сезоне отчетности, возможно, означает, что потенциал для дальнейшего резкого снижения рынка уже в значительной степени исчерпан, указывает Секер из Morgan Stanley.

Согласно экономистам UBS, европейский и британский рынки акций уже учитывают 80%-ную и 68%-ную вероятность рецессии, в то время как для рынка США эта цифра составляет лишь 41%.

Также они ожидают, что индекс рынка акций еврозоны достигнет дна во 2-м квартале 2023 года, после чего возобновит свой рост ближе к концу года.

"Финрезультаты оказались вполне хорошими, и многое уже учтено в ценах", — считает Сюзанна Кин, старший портфельный управляющий в крупнейшей европейской управляющей компании Amundi.

"Мы должны следить за тем, что происходит на макроэкономическом уровне, а также за тем, будут ли некоторые секторы страдать от инфляции сильнее других", — указывает Кин. По ее словам, учитывать страновую специфику на европейском рынке акций "сейчас важнее, чем когда-либо".