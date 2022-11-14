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https://1prime.ru/Financial_market/20221114/838811141.html
Российский рынок акций растет на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышается на 0,5%, до 2228,45 пункта,... ПРАЙМ, 14.11.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышается на 0,5%, до 2228,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1160,87 пункта.