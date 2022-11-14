МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышается на 0,5%, до 2228,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1160,87 пункта.