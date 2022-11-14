МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В понедельник котировки золота отступают с 3-месячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, сообщает Reuters. Доллар и доходность казначейских облигаций США растут после того, как один из руководителей ФРС предупредил о том, что центральный банк не намерен ослаблять борьбу с инфляционным давлением.

Около 04.53 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1761,07 доллара за унцию. В пятницу котировки достигли максимума с 18 августа. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,3%, до 1764,30 доллара за унцию.

На прошлой неделе цены на золото продемонстрировали самое крупное недельное ралли с марта 2020 года. Признаки снижения инфляционного давления в США укрепили надежды на то, что ФРС может поумерить темпы повышения процентных ставок.

"Золото дешевеет в ответ на комментарии Уоллера, который поспешил сдержать реакцию рынка на более слабый, чем ожидалось, индекс потребительских цен (CPI). (По его словам), один показатель не может (гарантированно) указывать на замедление инфляции", — отметил Стивен Иннес из SPI Asset Management.

"Волатильность на рынке, вероятно, сохранится, в то время как все внимание по-прежнему приковано к инфляции", — добавил он.

Член совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер в понедельник заявил, что на следующем заседании центральный банк может рассмотреть возможность менее активного повышения процентных ставок. Однако это не должно быть расценено как более мягкий подход к борьбе с инфляционным давлением.

Согласно опубликованным в пятницу данным, предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре снизился по сравнению с октябрем. Это связано с устойчивыми опасениями по поводу инфляции и роста стоимости заимствований.

В котировках фьючерсов на федеральные фонды учитывается 89%-я вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов.

Золото остро реагирует на увеличение процентных ставок в США, поскольку в этом случае растут альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода.

Индекс доллара вырос на 0,5% после падения в пятницу до минимума примерно за три месяца. Укрепление доллара делает золото дороже для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 30-дневного минимума.

Спот-цены на серебро снизились на 0,9%, до 21,49 доллара за унцию. Котировки платины снизились на 0,5%, до 1024,00 долларов за унцию, палладий подешевел на 1,2%, до 2015,57 доллара за унцию.