МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доллар США стабилизировался в понедельник, после того как в воскресенье член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что центральный банк не ослабляет усилий в борьбе с инфляцией. Как сообщает Reuters, это заявление натолкнуло некоторых инвесторов на мысль о том, что снижение доллара на прошлой неделе было чрезмерным.

Вышедшие в четверг данные по инфляции в США немного не дотянули до прогноза, и это спровоцировало снижение американской валюты. Индекс доллара закончил неделю самым глубоким падением за два с половиной года, на 4%.

На азиатской сессии в понедельник индекс вырос на 0,234%, до 106,960, отдалившись от достигнутого в пятницу минимума почти за три месяца 106,27.

В то же время рынки акций росли, так как инвесторы покупали рискованные активы, надеясь на то, что инфляция достигла пика, а значит, ФРС будет менее агрессивно повышать ставки.

Уоллер сказал в воскресенье, что вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции были "лишь одной единицей информации", а убедительным свидетельством замедления инфляции могут стать только следующие подобные отчеты.

Вместе с тем он добавил, что ФРС может задуматься о замедлении темпа повышения ставок.

"По-моему, рынок немного поторопился", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг, добавив, что можно ожидать и других заявлений руководителей ФРС, которые поддержат дальнейшее восстановление доллара.

Инфляция в США, вероятно, будет оставаться высокой, что заставит ФРС не сворачивать с пути ужесточения политики, сказала Конг.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в ноябре настроения потребителей в США ухудшились под давлением опасений, связанных с инфляцией и высокой стоимостью заимствований.

Аналитик Bank of Singapore Сим Мох Сионг сказал, что ФРС еще не закончила работу и она вряд ли захочет, чтобы фондовый рынок рос слишком сильно или чтобы доходность облигаций чрезмерно снижалась.

"Если финансовые рынки будут слишком сильно расти, они могут более громогласно заявить о своей позиции по отношению к инфляции", — добавил аналитик.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США, отражающая ожидания относительно динамики процентных ставок, выросла до 4,41% с минимума пятницы 4,29%, а доходность 10-летних бумаг поднялась на семь базисных пунктов, до 3,899%.

Криптовалюты оставались под давлением, возникшим после краха биржи FTX, чей собственный токен FTT на момент написания статьи торговался со снижением на 7,6%, по 1,31 доллара США, а с начала ноября потерял почти 95%. Биткоин упал на 2,2%, опустившись ниже 16 000 долларов США.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,74%, по 1,1747, после роста на 4% в ходе двух предыдущих сессий. Ожидается, что в четверг министр финансов Великобритании Джереми Хант объявит о новых бюджетных планах правительства, которые будут включать в себя повышение налогов и сокращение расходов.

Японская иена снизилась на 0,60% против доллара США, до 139,63 иены за доллар.

Пара евро/доллар США опустилась на 0,47%, до 1,0303.

Чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии частично утратили прирост, отмеченный после новостей об ослаблении некоторых карантинных мер в Китае.

В воскресенье агентство Reuters сообщило, что власти Китая отдали финансовым организациям распоряжение усилить поддержку компаний сектора недвижимости.

В понедельник юань вырос против доллара США до максимума почти за два месяца после того как центральный банк Китая осуществил самое масштабное повышение срединного курса национальной валюты с 2005 года, когда Пекин отказался от привязки юаня к доллару.