МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника в основном в минусе, свидетельствуют данные торговых площадок. Курс юаня к доллару вырос до максимума за два месяца

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,13%, до 3 083,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2 012,81 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,7%, закрывшись на уровне 17 619,71 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,34%, до 2 474,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7 146,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,06%, 27 963,47 пункта.

На торги влияли разнонаправленные факторы. Так, в ходе торгов индексы Китая росли на сообщениях об ослаблении антиковидных мер. В то же время инвесторы были обеспокоены данными по заболеваемости COVID-19 в ряде городов страны, включая Пекин и Гуанчжоу. В результате биржи страны закрылись снижением.

Инвесторы также проявили осторожность на фоне ожиданий вокруг мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Ранее представитель ФРС заявил, что ставка продолжит оставаться высокой и повышаться, пока регулятор не увидит у инфляции устойчивой динамики снижения к целевой отметке в 2%.

"Ястребиные" комментарии поддержали курс доллара, при этом индексы в Азии закрылись снижением, и фьючерсы на основные фондовые индексы США также опускаются.