2022-11-14T14:13:42+03:00
2022-11-14T14:13:42+03:00
2022-11-14T14:13:42+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221114/838814745.html
Представитель ЕЦБ заявил о необходимости продолжения повышения ставок
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Европейскому центральному банку следует продолжить повышение процентных ставок, но не ужесточать политику чрезмерно, потому что это может деструктивно отразиться на... ПРАЙМ, 14.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжить повышение процентных ставок, но не ужесточать политику чрезмерно, потому что это может деструктивно отразиться на производительности экономики и углубить рецессию, сказал в понедельник член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта — передает агентство Reuters.
"Если мы будем сжимать спрос чрезмерно и продолжительное время, мы столкнемся с риском постоянного отставания производства от тренда", — сказал он.
"Это подтверждает мысль о том, что пока инфляционные ожидания стабильны, денежно-кредитная политика должна служить целям коррекции, но не избыточно", — добавил Панетта.