МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжить повышение процентных ставок, но не ужесточать политику чрезмерно, потому что это может деструктивно отразиться на производительности экономики и углубить рецессию, сказал в понедельник член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта — передает агентство Reuters.

"Если мы будем сжимать спрос чрезмерно и продолжительное время, мы столкнемся с риском постоянного отставания производства от тренда", — сказал он.

"Это подтверждает мысль о том, что пока инфляционные ожидания стабильны, денежно-кредитная политика должна служить целям коррекции, но не избыточно", — добавил Панетта.