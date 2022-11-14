МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Цены на никель на LME в моменте поднимались на 15%, до максимума с мая, поскольку инвестменеджеры и трейдеры закрывают короткие позиции перед экспирацией контрактов в среду в условиях низкой ликвидности.

По сообщению Reuters, около 11.08 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на никель на LME торговались с повышением на 2,4%, по 27 565 долларов за тонну. Ранее в понедельник котировки поднимались до 30 960 долларов за тонну, максимума с 5 мая.

Торги никелем на LME с марта проходят в условиях низкого числа сделок и нехватки ликвидности. В марте цены подскочили выше 100 000 долларов за тонну на ожиданиях, что крупные держатели коротких позиций будут вынуждены закрыть их.

LME 8 марта отменила все сделки по никелю и приостановила торги этим металлом более чем на неделю.

"Рынок никеля на LME по-прежнему сломан. Объем торгов крайне низкий по сравнению с показателями, наблюдавшимися до мартовского хаоса", — отметил один из трейдеров. "Ликвидация коротких позиций продолжается с прошлой недели", — добавил он.

Объем торгов никелем на LME с марта упал, поскольку трейдеры покидают все более волатильный рынок. Средний дневной объем торгов в сентябре рухнул на 40% после падения на 50% и 42% в августе и июле соответственно.