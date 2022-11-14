МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Unilever с середины 2021 года опережает своих крупнейших конкурентов P&G и Nestle по темпам повышения цен, повторяя стратегию периода финансового кризиса 2007-2009 годов.

По сообщению агентства Reuters, британская компания, выпускающая мыло Dove, соусы Hellmann и спреды Marmite, в конце октября объявила, что в 3-м квартале повышения цен достигли исторического максимума, составив 12,5%.

Сейчас потребительские компании пытаются понять, насколько они могут компенсировать рост затрат на энергетику и персонал, не потеряв клиентов. При этом многие потребители уже и так стали переходить на собственные бренды супермаркетов.

Nestle и P&G за тот же период повысили цены менее чем на 9,5%. С середины 2021 года рост цен у них более или менее совпадает.

По словам аналитиков, отчасти разницу можно объяснить тем, что Unilever в большей мере подвержена влиянию развивающихся рынков и сегмента продуктов питания, а здесь давление на маржу и затраты особенно высоки.

Однако повышение цен может навредить отношениям с ретейлерами, которые тоже пытаются защитить маржу.

Unilever в последний раз повышала цены на подобную величину в разгар мирового финансового кризиса. В 2008 году цены были повышены примерно на 9%, тогда как P&G повысила их на 4%.

Unilever отметила, что повышения варьируются в зависимости от категории товаров и рынка и что не все потребители столкнулись с ростом цен на 12,5%.

"До того как повышать конечную цены для потребителя — что является крайней мерой и тщательно обдумывается, — мы можем задействовать некоторые рычаги, в том числе сокращение промоакций и выпуск ряда продукции с более высокой маржей", — заявил представитель компании.

Аналитик Bernstein Бруно Монтейн пояснил, что Unilever в значительной мере подвергается влиянию регионов и стран с высокой инфляцией, в том числе стран Латинской Америки, Турции и России. P&G больше ориентирована на США.

Аналитик Barclays Уоррен Ейкерман заметил, что рост затрат у Unilever в этом году превышает 20% против 14%-15% у Nestle, хотя конкуренты компании, возможно, еще не дошли до пика повышений цен.

Согласно Refinitiv, маржа доналоговой прибыли у Unilever и Nestle должна в этом году составить около 15%. У P&G, как ожидается, этот показатель составит почти 24%.

Гендиректор Unilever Алан Джоуп в октябре заявил, что компании нужно было повысить цены, чтобы иметь возможность инвестировать в бренды. Руководитель сослался на повышение затрат на трудовые ресурсы, метариалы и энергию, а также климатические изменения, из-за которых растут издержки фермеров, но указал, что компания "с большим вниманием относится " к тому, какое давление это окажет на потребителей.

Но трения с ретейлерами усиливаются.

Так, ранее в этом году с полок магазинов Tesco убрали продукцию Kraft Heinz, поскольку британская сеть супермаркетов не была согласная на ценовые условия.

Гендиректор Mondelez рассказал Reuters на этой неделе, что компания в этом году прекратила продажу сладостей части европейских ретейлеров в свете переговоров по ценам.