МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник достигли 5-месячного максимума на фоне оптимизма относительно перспектив спроса со стороны Китая, сообщило агентство Reuters. Власти страны предприняли новые меры поддержки сектора недвижимости и ослабили карантинные ограничения.

Однако затем котировки перешли к снижению вследствие укрепления доллара США, роста запасов и фиксации прибыли инвесторами.

Фьючерсы на медь на LME около 11.42 по Гринвичу торговались с понижением на 1,4%, по 8377 долларов за тонну. Ранее контракты выросли до 8600 долларов, самого высокого уровня с 23 июня.

Ослабление ограничительных мер в Китае включает в себя уменьшение срока карантина для находившихся в близком контакте с зараженными Covid-19 лиц до двух дней, а также для въезжающих в страну. Однако до полной отмены карантинных ограничений еще далеко.

"Смягчение протоколов предотвращения распространения коронавирусной инфекции способствовало началу ралли на прошлой неделе", — сказал Жиль Колан, аналитик HYCM.

"Обнародованный план помощи сектору недвижимости из 16 пунктов стал еще одной хорошей новостью и предвестником восстановления спроса на медь, что поддержало котировки", — добавил он.

Финансовые учреждения Китая получили уведомление от регулятора, в котором говорится о мерах поддержки строительной отрасли, включая продление сроков погашения кредитов. Власти КНР стремятся ослабить глубокий кризис ликвидности, от которого сектор недвижимости страдает с середины 2020 года.

Между тем рост запасов меди на складах LME ослабил опасения по поводу возможной нехватки предложения и оказал давление на цены. Премия, учитываемая в спот-ценах на медь по сравнению с трехмесячными фьючерсами, сократилась почти до нуля против 135 долларов за тонну тремя месяцами ранее.

Согласно последним данным, запасы медь на складах LME выросли на 8925 тонн, до 86 800 тонн. При этом доля аннулированных варрантов составляет 28% от общего объема запасов, тогда как 26 октября она составляла 66%.

Медь также снижается в цене на фоне укрепления доллара, которое делает номинированный в долларах металл дороже для держателей других валют.

Алюминий снизился в цене на 0,3%, до 2456 долларов за тонну, цинк вырос в цене на 1,6%, до 3073 долларов, свинец прибавил в цене 0,4%, до 2171 доллара. Олово торговалось у флэтовой линии, по 21 315 долларов, никель подорожал на 1,2%, до 27 250 долларов.

Ранее цены на никель прибавили 15%, до 30 960 долларов, это самый высокий уровень с мая. Фонды и трейдеры ликвидировали короткие позиции в условиях нехватки ликвидности на рынке в преддверии экспирации контракта в среду.