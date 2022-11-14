МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Представители Tesla заявили в воскресенье, что окажут помощь китайской полиции в расследовании аварии с участием электромобиля Model Y, передает Reuters. Китайские СМИ сообщили, что два человека погибли и трое получили травмы, когда водитель потерял контроль над электромобилем.

В результате аварии, произошедшей 5 ноября в южной провинции Гуандун, погибли мотоциклист и школьница, сообщает Jimu News, публикуя видео, на котором видно, как автомобиль на большой скорости врезается в другие автомобили и мотоциклиста.

"В настоящее время полиция ищет сторонних экспертов, чтобы установить истинную причину этой аварии, и мы будем активно оказывать любую необходимую помощь", — сообщили представители Tesla агентству Reuters, посоветовав не верить "слухам".

Китай является вторым по величине рынком Tesla. Эта авария была одной из самых популярных тем на социальной медиаплатформе Weibo в воскресенье.

Jimu News цитирует дорожную полицию, сообщившую, что причина инцидента в городе Чаочжоу не установлена, и неназванного члена семьи водителя, который сказал, что у 55-летнего водителя возникли проблемы с педалью тормоза, когда он собирался остановиться перед своим магазином.

Tesla заявила, что, согласно видеозаписям, автомобиль превышал скорость, при этом его тормозные огни не были включены. Кроме того, судя по данным приборов, водитель не нажимал на тормоз на протяжении всего пути автомобиля.

Tesla уже сталкивалась в Китае с претензиями по поводу отказа тормозов у электромобилей.

В заявлении для Reuters компания сообщила, что суд обязал китайского владельца автомобиля принести ей публичные извинения и выплатить компенсацию, так как суд счел, что его комментарии в СМИ о проблемах с тормозами не соответствовали действительности и нанесли ущерб репутации Tesla.