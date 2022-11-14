МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доллар США вырос против евро и японской иены в понедельник, в то время как инвесторы по-прежнему фокусируются на траектории процентных ставок Федеральной резервной системы, сообщает Reuters. Ранее представитель ФРС заявил, что опубликованным на прошлой неделе данным по инфляции в США, которая оказалась чуть ниже прогноза, придается слишком большое внимание.

На прошлой неделе индекс доллара упал на 4%, показав наихудшую недельную динамику с марта 2020 года, как данные показали, что потребительские цены в США в октябре выросли менее значительно, чем ожидалось, породив ожидания относительно того, что ФРС замедлит масштабные темпы повышений ставок.

Однако управляющий ФРС Кристофер Уоллер сказал в воскресенье, что вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции были "лишь одной единицей информации", а убедительным свидетельством замедления инфляции могут стать только дальнейшие подобные отчеты. При этом он добавил, что ФРС теперь может начать думать о замедлении темпов повышения процентных ставок.

Эти комментарии, тем не менее, ослабили надежды инвесторов на "быструю корректировку политики ФРС", сказал Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive в Торонто. "Рынку нужно немного обдумать динамику торгов за прошлую неделю", — отметил он, добавив, что "нужно немного времени для того, чтобы рынок переварил огромный объем информации". До тех пор, пока не появится новой информации, я ожидаю, что рынок будет консолидироваться и осмысливать некоторые из этих событий", — заметил он.

Пара евро/доллар упала на 0,24%, до 1,0322 после роста до 3-месячного максимума во время азиатской сессии.

"Я думаю, что рынки наконец-то увидели все в реальном свете. После сильного пересмотра ожиданий рынка на прошлой неделе, особенно на европейских валютных рынках, а также последних сигналов от высшего руководства ФРС, трейдеры, похоже, вновь склонны ставить на рост доллара США", — сказал Саймон Харви, глава валютного отдела в Monex.

"Мы думаем, что падение пары евро/доллар продолжится, несмотря на то, что руководство ЕЦБ (Европейского центрального банка) пытается поддержать ставки в еврозоне", — добавил он.

Член правления ЕЦБ Фабио Панетта в понедельник сказал, что центральный банк должен продолжить повышение ставок, но ему нужно избежать излишне сильного ужесточения политики, так как это может негативно сказаться на производственных мощностях и углубить экономический спад.

В понедельник стало известно, что промышленное производство в еврозоне в сентябре выросло сильнее, чем ожидалось, а данные за август были пересмотрены в сторону повышения. Однако экономисты говорят, что отчасти это может быть обусловлено тем, что производители наращивают производство перед ожидаемым этим зимой обострением энергетического кризиса.

Британский фунт в понедельник снизился против доллара США, тогда как трейдеры ждут презентации министром финансов бюджетного плана правительства Великобритании, намеченной в четверг. Пара фунт/доллар упала на 0,77%, до 1,11738 после роста на 4% за предыдущие две сессии и достижения в пятницу максимума с конца августа.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара против шести основных валют, включая евро, иену и фунт, вырос на 0,74%, до 107,072.

Криптовалюты остаются под давлением из-за сохраняющейся напряженности в связи с крахом биржи FTX. Нативный токен этой биржи TFF торгуется по 1,49 доллара, просев на 94% в ноябре. Между тем Cronos, токен криптоплощадки Crypto.com, потерял половину своей стоимости за последнюю неделю, упав до 0,07 доллара, согласно сайту Coingecko.

Биткоин опустился до 15 784 долларов в понедельник утром, но потом восстановился до 16 607 долларов, торгуясь с повышением на 1,82% по сравнению с уровнем предыдущего дня.

Китайский юань в понедельник вырос против доллара США до максимума почти за два месяца после того как центральный банк Китая осуществил самое масштабное повышение срединного курса национальной валюты с 2005 года, когда Пекин отказался от привязки юаня к доллару.

Ралли юаня совпало с улучшением настроя китайских инвесторов после сообщений о том, что власти КНР предприняли ряд шагов для поддержки рынка недвижимости, а также смягчили некоторые коронавирусные ограничения.

Пара доллар США/японская иена выросла на 1,25%, до 140,50.

Чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии частично утратили прирост, отмеченный после новостей об ослаблении карантинных мер в Китае.