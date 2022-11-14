МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня снизились, при этом технологический индекс Nasdaq упал примерно на 1%. Как передает Reuters, комментарии одного из чиновников ФРС США ослабили надежды на то, что центральный банк смягчит денежно-кредитную политику.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в воскресенье, что рынкам теперь стоит обращать внимание на "конечную точку" повышения ставок, а не на величину каждого шага, а эта конечная точка, вероятно, находится "в отдалении".

Комментарии Уоллера, который в этом году входит в комитет по установлению ставок с правом голоса, последовали за более низкими, чем ожидалось, данными по инфляции за октябрь. Они привели к эйфории на рынке на прошлой неделе, причем индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой недельный процентный рост примерно за пять месяцев, а Nasdaq Composite — с марта.

На наступившей неделе внимание будет сосредоточено на множестве экономических данных, включая данные по розничным продажам, которые станут известны в среду, а также на выступлениях нескольких чиновников ФРС. Они могут послужить новыми сигналами о перспективах изменения процентных ставок.

"Рынок ожидает, что ФРС продолжит свою 'ястребиную' риторику по ставкам. Все может измениться, как только в декабре мы получим больше подтверждений по динамике инфляции", — сказал Питер Кардильо, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Трейдеры сейчас ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в декабре на полпункта. Конечная ставка, по их оценкам, будет находиться в диапазоне 4,75%-5,0% и будет достигнута в следующем году.

На момент написания статьи S&P 500 снизился на 17,25 пункта, или 0,43%, до 3975,68 пункта, а Nasdaq Composite просел на 115,13 пункта, или 1,02%, до 11 208,20 пункта. DJIA опустился на 7,84 пункта, или 0,02%, до 33 740,02 пункта. Снижение индекса "голубых фишек" было смягчено ростом котировок акций фармацевтических компаний, включая Johnson & Johnson и Amgen.

На фоне повышения доходности казначейских облигаций США акции технологических компаний и акции роста, такие как Microsoft Corp, Apple Inc и Amazon.com Inc, снизились в цене на 1%-3%.

Субиндекс сектора информационных технологий в составе S&P 500 снизился на 1,2% и оказался в числе лидеров падения среди отраслевых субиндексов.

Бумаги Tesla Inc упали в цене на 3,4%, поскольку генеральный директор Илон Маск на вопрос о недавнем приобретении Twitter и одновременном руководстве производителем электромобилей сказал: "У меня слишком много работы".

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден сегодня провели долгожданные переговоры. Они прошли на фоне самых прохладных отношений между их странами за последние десятилетия, омраченных разногласиями по целому ряду вопросов — от Тайваня до торговли.

Котировки Biogen Inc и Eli Lilly выросли на 3,4% и 1,4% соответственно после провала их швейцарского конкурента Roche с кандидатом на лекарство от болезни Альцгеймера.

Акции оператора кинотеатров AMC Entertainment подскочили в цене на 6,5%, так как последний фильм Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда" в премьерные выходные собрал в мировом прокате 330 млн долларов. Котировки Hasbro Inc упали на 7,4% после того, как BofA Global Research понизил рейтинг акций этого производителя игрушек.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 2,08 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,65 к 1.

В составе S&P зафиксировано четыре новых 52-недельных максимума и ни одного минимума, а у Nasdaq — 23 новых максимума и 21 новый минимум.