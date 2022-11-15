МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота стабилизировались в понедельник. Активность спекулятивных инвесторов нивелировала понижательное давление на цены со стороны укрепления доллара США, передает Reuters.

К 18.32 по Гринвичу цены на золото на рынке спот выросли на 0,1%, до 1772,94 доллара за унцию после падения на 1% ранее в понедельник.

В США фьючерсы на золото закрылись с повышением на 0,4%, по 1776,9 доллара за унцию.

Рост доллара и доходности казначейских облигаций США оказывали понижательное давление на цены на золото, сказал Джим Уикофф, старший аналитик Kitco Metals. Однако активность быков на рынке, подкрепленная завоеванными на прошлой неделе позициями, способствовала некоторому восстановлению котировок, добавил он.

В краткосрочной перспективе золото может торговаться в боковом тренде или со склонностью к росту, считает Уикофф.

Индекс доллара США в понедельник вырос на 0,4%, доходность 10-летних казначейских облигаций также повысилась, что сделало золото более дорогим для держателей других валют.

"Золото, похоже, имеет сильное сопротивление на отметке 1800 долларов, а его поддержка находится в районе 1750 долларов", — говорит Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

На прошлой неделе золото продемонстрировало самый сильный рост по итогам недели с марта 2020 года. Причиной этого стали надежды на замедление повышения процентных ставок ФРС, порожденные данными по инфляции. Представленный отчет свидетельствовал о некотором ослаблении ценового давления в США в октябре.

В понедельник вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард просигнализировала, что центральный банк готов перейти к более медленным темпам повышения процентных ставок, подчеркнув при этом, что ФРС по-прежнему твердо намерена поднять ставки настолько высоко, насколько будет необходимо для обуздания высокой инфляции.

Хотя золото и считается инструментов хеджирования инфляционных рисков, повышение процентных ставок снижает его инвестиционную привлекательность, поскольку золото не приносит гарантированного дохода.

Трейдеры рынка фьючерсов оценивают в 89% вероятность того, что на заседании в декабре ФРС поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Вероятность того, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, оценивается всего в 11%.

Серебро на рынке спот подскочило в цене на 1,5%, до 22 доллара за унцию, максимума с 9 июня. Платина подешевела на 0,3%, до 1026 долларов за унцию, отступив от достигнутого в ходе предыдущей сессии максимума с середины марта.

Палладий торговался без значительных изменений, по 2040,64 доллара за унцию.