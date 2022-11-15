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https://1prime.ru/Financial_market/20221115/838825719.html
Российский рынок акций перешел к снижению после старта торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии после незначительного повышения на самом открытии переходит к снижению — на 0,18%, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 15.11.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии после незначительного повышения на самом открытии переходит к снижению — на 0,18%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,18%, до 2240,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1166,6 пункта.