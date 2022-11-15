МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии после незначительного повышения на самом открытии переходит к снижению — на 0,18%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,18%, до 2240,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1166,6 пункта.