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https://1prime.ru/Financial_market/20221115/838825944.html
Уровень безработицы в Франции снизился в третьем квартале
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Уровень безработицы в Франции в 3-м квартале немного снизился и вернулся к достигнутому в прошлом году минимуму за 14 лет. Об этом сообщило во вторник государственное агентство... ПРАЙМ, 15.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Франции в 3-м квартале немного снизился и вернулся к достигнутому в прошлом году минимуму за 14 лет. Об этом сообщило во вторник государственное агентство статистики INSEE.
Как передает Reuters, в 3-м квартале уровень безработицы опустился до 7,3% с 7,4% во 2-м квартале. С 4-го квартала прошлого года он остается в диапазоне 7,3%-7,4%.
Данные за 3-й квартал совпали со срединным прогнозом орошенных Reuters экономистов.
Уровень 3-го квартала соответствует минимуму со 2-го квартала 2008 года, если не считать аномального падения еще ниже в начале пандемии в результате действия локдаунов.