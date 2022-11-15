МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник обновили трехмесячный максимум на фоне ослабления доллара США, сообщает агентство Reuters. Представители ФРС сигнализируют о замедлении темпов повышения процентных ставок.

Около 09.11 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1777,29 доллара за унцию, максимума с 15 августа. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,2%, по 1780,20 доллара за унцию.

"Золото может продолжать получать поддержку со стороны ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций", — отметил Лукман Отунуга, аналитик FXTM. Доллар может оказаться под дополнительным давлением на фоне комментариев представителей ФРС и данных по экономике США, добавил он.

"Стремительное ралли выше 1770 долларов может направить котировки к уровню сопротивления, расположенному на психологически важной отметке 1800 долларов за унцию", — подчеркнул Отунуга.