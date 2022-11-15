МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть потеряли более 1 доллара. Как сообщает Reuters, участники рынка опасаются, что рост числа новых случаев COVID-19 в Китае может привести к сокращению потребления топлива в этой стране.

Около 10.05 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,07 доллара, или 1,15%, по 92,07 доллара за баррель. В понедельник котировки Brent упали на 3%.

Фьючерсы на WTI снизились в цене на 1,25 доллара, или 1,46%, до 84,62 доллара за баррель. По итогам сессии понедельника нефть WTI подешевела на 3,5%.

Инвесторы обрадовались смягчению антиковидных мер в Китае на прошлой неделе, надеясь, что оно позитивно скажется на экономической активности и спросе на нефть. Однако аналитики отмечают, что сохраняющиеся локдауны в городах КНР и растущее число новых случаев коронавируса остаются ключевым понижательным риском.

"Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Пекине и других городах напоминает нам о том, что любое изменение в траектории экономического роста и спроса на нефть в КНР совсем не гарантировано в ближайшее время", — отметил Тамаш Варга из PVM.

Во вторник число новых случаев Covid-19 в Китае, в том числе в Пекине, продолжило расти; рост промышленной активности в стране замедлился.

В JPMorgan понизили квартальный и годовой прогнозы экономического роста Китая в связи с сохраняющимися карантинными ограничениями.

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть пятый раз с апреля на фоне экономических проблем, в том числе, высоких темпов инфляции и повышения процентных ставок.

Опасения относительно ограниченного предложения этой зимой по-прежнему оказывают поддержку ценам на нефть. Запрет на поставки российской нефти в Евросоюз вступит в силу 5 декабря. В феврале вступит в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов в Евросоюз.

ЕС придется найти альтернативные источники для поставок 1 млн баррелей нефти и 1,1 млн баррелей нефтепродуктов в день, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (IEA).

Аналитики, опрошенные Reuters, предполагают, что запасы нефти в США на неделе 5-11 ноября сократились примерно на 300 000 баррелей.

Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти во вторник в 21.30 по Гринвичу. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует официальные данные по запасам в среду.