МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, цены на медь снизились во вторник, так как рост числа новых случаев заболевания Covid-19 и слабость производственной активности в Китае затормозили ралли, в рамках которого котировки в понедельник достигли 5-месячного максимума.

За первые две недели ноября медь подорожала более чем на 10%, так как ожидания смягчения карантинных мер в Китае и замедления ужесточения денежно-кредитной политики в США оживили надежды на восстановление темпов роста мировой экономики и спроса на цветные металлы.

Однако ситуация в экономике Китая, крупнейшего мирового потребителя металлов, остается неблагоприятной. Ежедневный показатель числа зараженных Covid-19 стремительно растет, и многие опасаются расширения локдаунов. Экономические же данные свидетельствуют о более медленном, чем ожидалось, росте промышленного производства в октябре и падении розничных продаж впервые за пять месяцев.

В JPMorgan снизили прогноз роста экономики Китая в 2022 году до 2,9%.

Фьючерсы на медь на LME упали на 0,1%, до 8370,50 доллара за тонну, около 12.10 по Гринвичу. В понедельник котировки достигли 8600 долларов.

Несмотря на некоторое восстановление в последние месяцы, медь торгуется более чем на 20% ниже достигнутого в марте пика 10 845 долларов.

Рынок подает сигналы о необходимости замедления, полагает аналитик Saxo Bank Оле Хансен, добавляя, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.

По его словам, котировки меди, вероятно, будут консолидироваться, а в следующем году перейдут к росту, когда власти Китая смогут обуздать вспышки Covid-19.

Медь на физическом рынке торговалась с дисконтом в размере 16 долларов по сравнению с трехмесячными фьючерсами на LME. В сентябре и октябре она преимущественно торговалась с премией, превышающей 100 долларов.

Ослабление доллара США оказывает поддержку ценам на цветные металлы, делая их более доступными для держателей иных валют.

Алюминий на LME торговался с повышением на 0,1%, по 2456 долларов за тонну, цинк прибавил 1,1%, до 3165 долларов, никель вырос на 2,6%, до 29 600 долларов, свинец подорожал на 0,8%, до 2208,50 доллара, а олово — на 7%, до 23 570 долларов.