МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник застопорились после роста к трехмесячному максимуму, связанного с ослаблением доллара США. Более слабые данные США по инфляции укрепили надежды на то, что ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок, передает Reuters.

Около 15.23 по Гринвичу спот-цены на золото колебались без особых изменений, по 1772,19 доллара за унцию после роста до максимума с 15 августа. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 1775,40 доллара за унцию.

"Инфляционные ожидания продолжают ослабевать… (в связи с чем) вероятность более активного повышения процентных ставок ФРС снижается", — считает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, доллар оказался под сильным давлением, содействуя укреплению цен на золото, добавил Мегер.

Индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос слабее, чем ожидалось, указывая на снижение инфляционного давления.