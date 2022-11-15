МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе следует сделать паузу в цикле повышений ставки, когда ее уровень будет достаточно ограничительным для возвращения инфляции к целевому уровню центробанка 2%. Об этом во вторник заявил президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, передает Reuters.

"Пока мы движемся в тому, чтобы снизить инфляцию существенно и устойчиво, я думаю, что мы можем продолжить повышать (ставку), как это требуется, но также и сделать паузу, когда это будет иметь смысл на этом пути, — сказал Харкер во время пресс-конференции в Филадельфии, повторив свою точку зрения, высказанную на этой неделе. — Я не думаю, что нам нужно двигаться слишком сильно вверх или вниз в том, что касается денежно-кредитной политики".