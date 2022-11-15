МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник вырос до 3-месячного максимума против доллара, поскольку цены производителей в США в прошлом месяце выросли менее значительно, чем ожидалось. При этом инвесторы сохраняли некоторую осторожность в преддверии презентации бюджетного плана правительства Великобритании, которая состоится позднее на этой неделе, передает агентство Reuters.

Согласно опубликованным во вторник данным, рост цен американских производителей в октябре был гораздо менее существенным, чем ожидалось, и после вышедших на прошлой неделе данных по потребительской инфляции в США это позволило инвесторам надеяться, что темпы роста цен достигли пика, и Федеральная резервная система теперь имеет возможность замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.

После выхода отчета доллар США торговался с понижением на 2,3% против фунта, который достиг максимума с 19 августа.

Замедление инфляции в США, о котором стало известно на прошлой неделе, побудило инвесторов учесть возможность более медленных темпов повышения ставок ФРС, что в свою очередь снизило привлекательность доллара для иностранных покупателей, охотящихся за высокой доходностью.

"Сегодня в центре внимания находятся высокорискованные валюты, растущие против доллара", — сказал Джереми Стретч, глава подразделения по валютам стран Большой десятки в CIBC Capital Markets.

Джереми Хант, назначенный недавно на пост министра финансов Великобритании, в четверг представит осенний план бюджета, который, как ожидается, будет включать в себя ряд мер, среди которых будет повышение налогов и сокращение расходов, направленные на сокращение дефицита бюджета страны, составляющего 50 млрд фунтов (59 млрд долларов).

Премьер-министр Риши Сунак и Хант старались убедить рынки в финансовом благоразумии правительства и избежать повышенной волатильности, которую спровоцировала его предшественница Лиз Трасс, представив свой план бюджета в конце сентября.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 1,2%, по 1,1902, а пара евро/фунт упала на 0,7%, до 0,8726.

"Скоро будет объявлен план бюджета и это может вызвать большой негатив. Хотя, учитывая степень ужесточения политики, дебаты будут о том, насколько сложной будет ситуация в следующий один-два года и какую работу должен будет проделать скорее следующий парламент, чем нынешний", — отметил Стретч.

С начала ноября фунт подорожал на 3%, нацелившись на самый значительный месячный рост с июля 2020 года, когда начался процесс открытия экономики после первой волны ковидных локдаунов. Тем не менее, с начала года фунт утратил 12% своей стоимости против доллара.

В котировки на рынках фьючерсов заложена менее чем 60%-ная вероятность того, что Банк Англии под управлением Эндрю Бейли повысит ставки на 50 б.п. в декабре и почти 42%-ная вероятность повышения на 75 б.п.

Опубликованные во вторник данные бюро статистики показали рост уровня безработицы в Великобритании до 3,6% за период с июля по сентябрь и падение числа вакансий пятый месяц подряд на фоне обеспокоенности компаний относительно перспектив экономики.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали сохранение безработицы на уровне 3,5%.

Между тем средний недельный заработок без учета бонусов в Великобритании вырос на 5,7% в период с июля по сентябрь, превысив прогноз +5,5% и показав самые быстрые темпы роста с июня-августа 2021 года.

Однако, учитывая то, что данные в среду, как ожидается, покажут рост потребительских цен в октябре на 10,7%, темпы роста заработных плат намного ниже роста цен, и это является еще одним фактором, оказывающим давление на экономический рост в стране.

"Заявление (Ханта), вероятно, затмит данные по инфляции, и если фунт покажет какое-то изменение курса, то, скорее всего, это будет снижение, так как министр финансов подведет сомневающегося Бейли к менее значительному повышению ставок в декабре ввиду понижательного давления, оказываемого бюджетом на рост экономики", — отмечает аналитик CaxtonFX Майкл Браун.