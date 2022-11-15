МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером слабо снижается, решающим фактором динамики стоимости этого драгоценного металла является курс доллара, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По состоянию на 20.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1 775,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,31%, до 21,602 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 106,36 пункта. При этом ранее в ходе торгов доллар дорожал, а с понедельника индекс вырос на 0,1%. Укрепление доллара делает золото менее доступным для его покупки в другой валюте.

Рост курса связан с "ястребиными" комментариями Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. В понедельник представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ставка продолжит оставаться высокой и повышаться, пока регулятор не увидит у инфляции устойчивой динамики снижения к целевой отметке в 2%.

Рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что снижение цены на золото связано с тем, что "доллар отскочил от минимумов после своего падения".