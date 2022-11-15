МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил темпы снижения на вечерней сессии — теряет 2,86% после новостей о падении ракет в Польше и приостановке Украиной прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, следует из данных торгов. Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

На вечерней сессии торгов к 22.40 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) снижался на 2,86%, до 2179,74 пункта. Максимально на вечерней сессии индекс снижался на 5,53%, до 2119,83 пункта. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи потерял чуть менее 1%.

В лидерах падения — акции ВТБ (-3,79%), Сбербанка (-3,29%) и привилегированные акции "Транснефти" (-3,92%). До новостей акции ВТБ теряли около 1,7%, Сбербанка — 1,6%, префы "Транснефти" — 1,7%.

Ранее во вторник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности после остановки нефтепровода "Дружба".

Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости также ранее во вторник пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Польская радиостанция ZET также ранее во вторник со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении двух ракет в приграничном с Украиной районе.