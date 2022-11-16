МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В среду китайский юань отступил от максимума за два месяца против доллара США в результате повышенного спроса на американскую валюту-убежище, передает Reuters. Информация о взрыве в Польше, в результате которого погибли два человека, усилила геополитические риски.

По имеющейся информации, взрыв, возможно, не был вызван запущенной Россией ракетой, сказал президент США Джо Байден.

"После сильного роста юань консолидируется, в то время как геополитическая напряженность негативно влияет на настроения рынка", — сказал трейдер одного из иностранных банков в Китае.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс пары доллар/юань на минимуме за три недели 7,0363 против 7,0421 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 7,0550, а на момент написания статьи торговалась по 7,0802.

В понедельник пара достигла минимума с 20 сентября 7,0201 в результате принятых Пекином мер поддержки проблемного рынка недвижимости и ослабления некоторых карантинных мер в Китае.

"Мы разделяем энтузиазм, с которым рынок принял восстановление пары доллар/юань на новостях, — написали аналитики J.P.Morgan клиентам. — Но мы с осторожностью оцениваем среднесрочные перспективы китайской валюты в связи с неясностью дальнейшей нормализации и явного понижательного давления на платежный баланс со стороны ослабления ограничений".

Согласно вышедшим в среду данным, в октябре иностранные инвесторы продавали облигации континентального Китая девятый месяц подряд, но темп продаж замедлился. Продажи этих активов обусловлены дальнейшим расхождением траекторий денежно-кредитной политики США и Китая.

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 106,604 от уровня закрытия предыдущей сессии 106,404. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,0799.