МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Эксперт прокомментировал слабую реакцию рубля на новости о "Дружбе"

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,55%, до 2211,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,59%, до 1152,72 пункта.

Акции Сбербанка дорожают на 1,3%, префы "Транснефти" — на 0,2%. Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.

Во вторник на вечерней сессии индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) после сообщений о падении в Польше ракет обновил минимум с 26 октября, упав до 2119,83 пункта, при этом уровень закрытия вторника был зафиксирован в 18.50 мск на отметке 2223,26 пункта.