МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду отступили от 3-месячного максимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии, на фоне роста доллара США, сообщает Reuters. На рынках ожидают большей ясности относительно инцидента в Польше.

Около 05.05 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до 1771,17 доллара за унцию. Во вторник котировки достигли максимума с 15 августа.

Фьючерсы на золото подешевели на 0,1%, до 1774,60 доллара за унцию.

Индекс доллара США вырос на 0,2% против корзины других основных валют. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.

"Цены на золото по-прежнему в основном зависят от действий ФРС… Котировки все еще пытаются расти после скачка на прошлой неделе, однако им не удалось продемонстрировать значительного повышения", — отметил Илья Спивак из DailyFX.

"Само собой разумеется, что могут появиться такие неожиданные факторы как сильная и стремительная эскалация конфликта на Украине, на которые котировки золота могут отреагировать", — добавил Спивак.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО расследуют взрыв в Польше, в результате которого погибли два человека. Как заявил президент США Джо Байден, по предварительной информации, причиной взрыва не была ракета, выпущенная из России. Россия заявила о непричастности к этому инциденту.

Согласно опубликованным во вторник данным, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос меньше, чем ожидалось, указывая на снижение ценового давления.

Эти данные, а также менее значительный, чем ожидалось, рост цен в октябре усилили надежды на возможное замедление повышения процентной ставки ФРС в будущем.

Золото используется в качестве актива-убежища во времена политической и финансовой неопределенности, однако повышение процентной ставки, как правило, делает этот металл менее привлекательным для инвесторов.

Спот-цены на серебро снизились в цене на 0,5%, до 21,42 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,5%, до 1009,66 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,9%, до 2078,13 доллара за унцию.