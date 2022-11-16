МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Индекс FTSE 100 растет благодаря акциям энергетического и оборонного секторов, хотя более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции подчеркнули серьезный кризис стоимости жизни, из-за которого британской экономике грозит рецессия.

Как сообщает Reuters, индекс FTSE 100 поднялся на 0,3%, а акции нефтегазового сектора повысились на 1,2% на фоне роста цен на сырую нефть.

Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности Великобритании подскочил на 2,7% после произошедшего в Польше вблизи украинской границы. Россия отрицает свою причастность.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО расследуют обстоятельства взрыва, но по первичной информации, ракета могла быть выпушена не из России.

Растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания в октябре подтолкнули британскую инфляцию к новому 41-летнему максимуму. Это следует из данных, опубликованных за день до выступления министра финансов Джереми Хант, который, вероятно, объявит о повышении налогов и сокращении расходов для сдерживания роста цен.

В прошлом месяце потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении, тогда как экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост инфляции до 10,7%.

Фунт неизменен после достижения трехмесячного максимума на предыдущей сессии, а индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, снизился на 0,3%.

Котировки Deliveroo Plc выросли на 1,2%, после того как эта компания по доставке еды сообщила о прекращении своей деятельности в Австралии.

Акции Beazley Plc упали в цене на 5,4%. Страховщих заявил, что планирует привлечь 385 млн британских фунтов (457 млн долларов) путем продажи новых акций, что эквивалентно 10%-ной доле.

Акции Carnival Plc упали в цене на 6,7%, после того как этот круизный оператор сообщил, что планирует сделку по конвертируемым долговым бумагам на сумму 1 млрд долларов.