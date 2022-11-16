МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,45%, до 3119,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2038 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,47%, закрывшись на уровне 18256,48 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,12%, до 2477,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,27%, до 7122,2 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,14%, 28028,3 пункта.

Трейдеры всё больше утрачивают надежду на смягчение антиковидных ограничений в Китае в ближайшей перспективе. Политика "нулевого ковида" замедляет экономический рост.

Пессимизм на рынках исходит также от опасений дальнейшей внешнеполитической напряженности в мире.

Так, польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей Польши речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала. А по заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украино-польской границы в тот день не наносилось.