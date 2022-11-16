МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов среды показывает рост на 0,36% после утреннего снижения, повышательную динамику рынку обеспечивает позитив в сфере геополитических новостей, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.44 мск повышается на 0,36%, до 2231,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1169,75 пункта. Максимально индекс Мосбиржи в ходе торгов среды падал на 1,41%, до 2191,95 пункта — снижение произошло утром.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4%, до 94,23 доллара за баррель.

"Явное улучшение настроений участников торгов связано с известием о непричастности РФ к падению двух ракет на территории Польши", — поясняет Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Дмитрий Постоленко из УК "Первая" отмечает, что на российском рынке к середине торгов инвесторы выкупили снижение, которое было вызвано ростом геополитического напряжения.

"В среду внешний фон складывается негативно. На глобальных рынках наблюдаются распродажи, фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи уровней вчерашнего закрытия. Нефть демонстрирует нейтральную динамику, несмотря на хорошие данные от API", — дополнил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди корпоративных событий Постоленко выделяет решение совета директоров "Татнефти" (+1,17%), который рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2022 года в размере 6,86 руб на акцию.

"Опережающим приростом среди голубых фишек отличились бумаги Polymetal (+3,58%). В этих сильно перепроданных акциях возобновился восстановительный рост стоимости после непродолжительного вечернего спада. Поддержку им оказывает существенное среднесрочное повышение биржевых цен на золото", — добавляет Манжос.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что МТС (+2,53%) в среду повышалась перед публикацией финансовых результатов за третий квартал текущего года в течение дня. "Ozon (+4,29%) накануне опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, согласно которым общая выручка выросла на 48% за год", — добавила она.

Акции "Газпром нефти" (+3,66%) растут на дивидендных новостях. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 69,78 рубля на акцию, сообщила ранее в среду компания.

Лидерами роста стоимости пока также стали — акции "Детского мира" (+3,34%), НЛМК (+3,23%), "Русала" (+2,49%), "Северстали" (+2,33%), "Норникеля" (+2,32%), "Новатэка" (+2,49%), Сбербанка (+2,31%), "Лукойла" (+1,93%).

"Бумаги угледобывающих предприятий корректируются после заметного вчерашнего удорожания: "Распадская" (-0,61%), "Мечела" (-0,57%), префы "Мечела" (-2,14%). Накануне интерес к этим акциям подогрела новость об отмене планировавшегося введения в РФ экспортных пошлин на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года", — объясняет Манжос.

В лидерах снижения — акции Veon (1,99%), "Самолета" (-1,48%), ЛСР (-1,34%), расписки "Эталона" (-2,52%), HeadHunter (-1,16%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня инвесторы продолжат следить за тем, что происходит на полях саммита G20. Также в фокусе внимания будет статистика по ВВП России за третий квартал. Из корпоративного сектора ожидается отчет по МСФО за третий квартал 2022 года от МТС", — обращает внимание Постоленко.

Манжос считает, что в настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался в верхней части своего внутридневного диапазона. Явные предпосылки для дальнейшего сильного повышения отечественного рынка акций, по мнению эксперта, пока отсутствуют. "Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2200-2245 пунктов, с умеренным отклонением не более 1% по итогам дня", — прогнозирует он.

Российский рынок сохраняет готовность к развитию краткосрочного роста, считает Кожухова, но этот рост может быть более сдержанным в связи с рисками появления геополитических неожиданностей.