МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В среду цены на нефть резко упали на новостях о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию. Котировки утратили позиции, завоеванные после сообщений о взрыве на нефтяном танкере вблизи Омана. Венгрия вновь начала получать нефть по трубопроводу "Дружба"

Около 14.18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 1,88 доллара, или 2%, до 91,98 доллара за баррель, а котировки WTI упали на 2,29 доллара, или 2,6%, до 84,63 доллара за баррель.

Ранее в среду котировки обоих сортов нефти резко выросли на новостях о том, что во вторник вблизи Омана был атакован нефтяной танкер. Судно получило незначительные повреждения, однако этот инцидент указал на геополитические риски, с которыми сопряжены перевозки по одному из самых популярных морских направлений.

Однако позднее в среду цены на нефть перешли к снижению на фоне сообщений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Поставки нефти в ряд стран Восточной и Центральной Европы по трубопроводу "Дружба" были временно приостановлены по вторник по техническим причинам, сообщили операторы трубопроводов в Венгрии и Словакии.