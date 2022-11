МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость никеля снижается почти на 10% после того, как днем ранее она поднялась выше 30 тысяч долларов за тонну впервые с мая текущего года, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи металлов. ФРС может позволить экономике США совершить мягкую посадку

По состоянию на 18.17 мск стоимость фьючерса на никель падала в цене на 9,99%, до 27231,5 доллара за тонну, ранее в ходе торгов снижение цены достигало 10%. При этом во вторник цена на никель достигала 30254 доллара за тонну.

В среду стоимость никеля падает более чем на 9,8% после значительного роста в течение шести предыдущих дней. Так, за шесть дней цена выросла на 26,34%.

Столь переменчивой динамике, по мнению аналитиков, способствует низкая ликвидность. Она преследует рынок с тех пор, как в марте после того, как цена на никель подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну, биржа приостановила торги на несколько дней.

"Рынок по-прежнему очень узкий. Мы видим, что последствия низкой ликвидности проявляются прямо на наших глазах", — приводит газета Financial Times слова руководителя отдела исследований Sucden Financial Ltd. Джорди Уилкса (Geordie Wilkes).