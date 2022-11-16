МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США на неделе 5-11 ноября резко сократились на фоне увеличения загруженности НПЗ. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, вышедшие в среду, сообщило агентство Reuters.

По данным EIA, запасы нефти на отчетной неделе упали на 5,4 млн баррелей до 435,4 млн баррелей, что примерно на 4% ниже среднего 5-летнего значения. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения запасов на отчетной неделе лишь на 500 000 баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на отчетной неделе сократились на 1,6 млн баррелей, до 25,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США осталась без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 12,1 млн баррелей в день, согласно EIA.

Запасы бензина в США подскочили на 2,2 млн баррелей, до 207,9 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 200 000 баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, неожиданно выросли на 1,1 млн баррелей. Теперь их объем примерно на 15% отстает от среднего 5-летнего показателя. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 800 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей на отчетной неделе подскочила на 0,8 процентного пункта, до 92,9%. Аналитики ожидали, что этот показатель вырос на 0,4 процентного пункта.