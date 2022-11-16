МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Производство этанола в США на отчетной неделе сократилось сильнее, чем ожидали аналитики. Об этом в среду сообщили в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Reuters.

По данным ведомства, на неделе 5-11 ноября производство этанола в США сократилось до 1,011 млн баррелей в день, минимума с начала октября. На предыдущей неделе производство составляло 1,051 млн баррелей в день.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидали, что производство составило 1,04-1,06 млн баррелей в день. Кроме того, объемы производства на 4,6% отстают от показателя годичной давности.

Запасы этанола упали на 894 000 баррелей, до 21,3 млн баррелей. Оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 22 млн баррелей до 22,24 млн баррелей.

На момент написания статьи наиболее активно торгующиеся фьючерсы на CBOT снизились в цене на 0,3%.