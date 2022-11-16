МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду снижаются. Настрой инвесторов ухудшился на фоне возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" и роста числа новых случаев коронавируса в Китае, сообщает Reuters.

Около 16.14 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,73 доллара, или 1,8%, по 92,13 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 2,20 доллара, или 2,5%, по 84,72 доллара за баррель.

Цены несколько замедлили снижение после выхода еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США на неделе 5-11 ноября упали на 5,4 млн баррелей, до 435,4 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали их сокращения на 440 000 баррелей.

При этом запасы бензина и дистиллятов на отчетной неделе выросли на 2,2 млн баррелей и 1,1 млн баррелей соответственно, что несколько ослабило опасения относительно низкого объема запасов этих видов топлива в США.

"Сокращение запасов нефти оказалось значительным. Предложение нефти по-прежнему ограниченное, а объем запасов дистиллятов все еще отстает от средних показателей, — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures. — Я думаю, что отчет оказался позитивным для цен. Данные указали на ограниченность предложения".

Ранее в среду цены резко росли на фоне атаки дрона на нефтяной танкер у берегов Омана. Этот инцидент говорит о растущих геополитических рисках в районе Персидского залива.

Тем не менее инвесторы "не обращают внимания на различные геополитические риски — от атаки дрона на танкер у побережья Омана до напряженности, связанной с Россией — и вместо этого концентрируются на более медвежьих факторах, таких как слабые экономические данные Китая и сокращение спроса", отметил Мэтт Смит, аналитик Kpler.

Впоследствии цены развернулись вниз на фоне сообщений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". О восстановлении поставок заявило и министерство экономики Словакии.

Во вторник поставки нефти в ряд стран Восточной и Центральной Европы по трубопроводу "Дружба" были временно приостановлены по техническим причинам, сообщили операторы трубопроводов в Венгрии и Словакии.