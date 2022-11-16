МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером слабо снижается, решающими факторами динамики стоимости этого драгоценного металла являются курс доллара и геополитические события, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Petro-Logistics: члены ОПЕК сократили поставки нефти в начале ноября

По состоянию на 20.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,05 доллара, или на 0,06%, до 1 777,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,22%, до 21,565 доллара за унцию.

Котировки золота реагируют на изменения в курсе доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 106,3 пункта. Снижение американской валюты делает золото более доступным для его покупки в другой валюте.

Кроме того, рынки реагируют на геополитические события. Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.

"Цена на золото продолжает двигаться выше и, вероятно, сможет преодолеть отметку в 1 800 долларов. Основной причиной этого по-прежнему является слабость индекса доллара, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность", — цитирует портал MarketWatch слова аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam).