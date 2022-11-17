МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга немного снижается к доллару, растет к юаню и евро: инвалюты торгуются около 60,4 рубля, 8,46 рубля и 62,61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы закрылись снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 5 копеек — до 60,4 рубля, юань снижался на 3 копейки — до 8,46 рубля, евро — на 26 копеек, до 62,61 рубля.