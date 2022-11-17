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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221117/838848989.html
Рубль снижается к доллару и растет к юаню
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Рубль в начале торгов четверга немного снижается к доллару, растет к юаню и евро: инвалюты торгуются около 60,4 рубля, 8,46 рубля и 62,61 рубля соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 17.11.2022
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, евро, юань, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга немного снижается к доллару, растет к юаню и евро: инвалюты торгуются около 60,4 рубля, 8,46 рубля и 62,61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 5 копеек — до 60,4 рубля, юань снижался на 3 копейки — до 8,46 рубля, евро — на 26 копеек, до 62,61 рубля.