МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы закрылись снижением

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1% — до 3088,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2017,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,51%, до 17799 пункта. Южнокорейский KOSPI снижается на 1,09% — до 2450,01 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,32%, до 27938,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 символически растет — на 0,08%, до 7128,5 пункта.

Инвесторы в Азии переняли негативные настроения американских трейдеров после сигналов Федеральной резервной системы о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что пауза в повышении ставок не обсуждается, а глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что следует избегать обсуждения рисков финансовой стабильности.

"Каждый раз, когда рынки акций и облигаций думают, что с ФРС покончено, и начинают ралли, ФРС выходит и снова начинает говорить об этом", — прокомментировала агентству Блумберг экономист и портфельный менеджер Trillium Asset Management Шерил Смит (Cheryl Smith).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Дефицит торгового баланса страны в октябре увеличился до 2,16 триллиона иен с 2,04 триллиона в сентябре, прогноз составлял 2,23 триллиона. В то же время объем экспорта в октябре в годовом выражении вырос лишь на 25,3% при прогнозе роста на 28,1%.