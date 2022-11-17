МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти продолжили снижение в четверг, так как опасения относительно геополитической напряженности ослабли, сообщает Reuters. Рост числа случаев заражения Covid-19 в Китае при этом усилил беспокойство по поводу перспектив спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера этого сырья.

Около 07.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 58 центов, или на 0,6%, до 92,28 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 74 центов, или 0,9%, и торговались по 84,85 доллара за баррель.

В среду котировки нефти Brent снизились на 1,1%, а нефть WTI — на 1,5% вследствие возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.

"Цены на нефть упали после того, как НАТО заявило о непричастности России к инциденту с падением ракеты около польско-украинской границы, тогда как в фокус внимания вновь вернулись опасения относительно перспектив спроса в условиях сохраняющихся карантинных ограничений в Китае и мрачных перспектив мировой экономики", — сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Представители правительства Польши и альянса НАТО в среду заявили, что упавшая на территории Польши ракета не принадлежит России, и это поумерило опасения относительно эскалации геополитической напряженности.

"По всей видимости, это устранило некоторые краткосрочные риски для предложения" на рынке нефти, полагает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Еженедельный отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти, представленный в среду, оказался неоднозначным.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти на отчетной неделе упали на 5,4 млн баррелей, до 435,4 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали снижения запасов на отчетной неделе лишь на 440 000 баррелей.

При этом запасы бензина и дистиллятов выросли больше, чем ожидалось.

Запасы нефти в США, вероятно, продолжат расти, так как компания TC Energy отменила режим форс-мажора на трубопроводе Keystone мощностью 622 000 баррелей в день, который снабжает Средний Запад и побережье Мексиканского залива.

Сохраняющиеся опасения относительно слабости спроса в Китае "сдерживают котировки", сказал Стивен Иннес из SPI Asset Management.

"Число заражений Covid-19 в Китае продолжает расти, особенно в преддверии сезона гриппа, и у трейдеров почти нет возможности изменить позиции так, чтобы они отражали вероятность новых локдаунов в густонаселенных городах Китая. Локдауны наносят намного более сильный ущерб спросу на нефть, чем другим секторам экономики", — добавил он.

Власти Китая продолжают придерживаться политики нулевой терпимости к Covid-19.