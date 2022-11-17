МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на природный газ в четверг в Европе падают на фоне метеопрогнозов, указывающих на потепление и свидетельствующих в пользу позднего начала отопительного сезона, сообщает Reuters.

В среду котировки природного газа в Европе упали на 8,2%. В скандинавских странах ожидается потепление, а на юго-западе Европы на следующей неделе температуры воздуха, вероятно, будут выше нормы, говорится в отчете Maxar.

Трейдеры пристально следят за погодой в Европе. Хранилища природного газа заполнены практически полностью, что может послужить буфером этой зимой. Мягкая погода и обильные поставки СПГ поумерили сомнения в достаточности предложения в последние недели. Между тем запасы могут быстро истощиться, если спрос подскочит из-за похолодания.

Некоторые аналитики прогнозируют, что Европа сможет спокойно пережить первую зиму после сокращения поставок из России, если погода будет мягкой. Между тем волатильность на рынке сохраняется, и цены на природный газ по-прежнему более чем в три раза превышают среднее 5-летнее значение. Эксперты и власти по-прежнему призывают граждан к экономии электроэнергии.

"Ситуация улучшилась, однако это не означает, что можно расслабиться", — отмечает Кэтрин МакГрегор из Engie SA. "Если говорить о ценах, то следует ожидать сохранения волатильности", — добавляет она.

Евросоюз (ЕС) продолжает обсуждать меры ограничения роста цен на природный газ в преддверии заседания министров энергетики, намеченного на следующую неделю. Точные параметры механизма коррекции котировок европейских маркерных фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF будут установлены заранее во избежание длительной процедуры принятия решения, согласно документу Еврокомиссии, распространенному во вторник.

Около 08.05 по Гринвичу европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 7,5%, до 105 евро за мегаватт-час.