МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Китайский гигант из сферы интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd в четверг отчитался о менее значительном, чем ожидалось, росте квартальной выручки, передает Reuters. Связанные с COVID-19 ограничения и ухудшение экономических перспектив привели к сдерживанию потребительских расходов.

Розничные расходы в Китае в этом году сокращаются: потребителей выбила из колеи жесткая государственная политика нулевой терпимости к COVID, которая спровоцировала частые локдауны и нанесла урон экономической активности.

Кроме того, Alibaba столкнулась с интенсивной конкуренцией со стороны таких фирм, как Pinduoduo и Douyin, принадлежащая ByteDance (китайская версия Tiktok), которые расширили свои предложения в сегменте интернет-торговли и нарастили рыночную долю.

К тому же Alibaba еще не полностью оправилась от жестких мер регуляторов в отношении технологического сектора, ограничивших возможности для роста.

Выручка компании за три месяца, завершившихся 30 сентября, повысилась на 3% до 207,18 млрд юаней (28,96 млрд долларов). Для сравнения, консенсус-оценка Refinitiv, подготовленная после опроса 25 аналитиков, равнялась 208,62 млрд юаней.

Alibabа управляет крупнейшими в Китае торговыми онлайн-платформами Tmall и Taobao и владеет большим количеством бизнесов — от логистического до облачных сервисов. Ее чистый убыток, распространяемый на акционеров, в минувшем квартале достиг 20,56 млрд юаней.

Без учета разовых статей прибыль Alibaba на американскую депозитарную расписку составила 12,92 юаня.