МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Экспорт из Германии, вероятно, упадет на 2,0% в следующем году ввиду замедления мировой экономики, причем примерно половина немецких экспортеров ожидают экономического спада. Об этом в четверг заявило Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK), сообщает агентство Reuters.

Таким образом, выручка компаний экспортного сектора Германии упадет на 70 млрд евро (72 млрд долларов США). "Падение экспорта уже произошло", — заявил глава отдела внешнеэкономических связей DIHK Фолькер Трайер.

Согласно результатам опроса 3100 немецких компаний, ведущих зарубежную деятельность, 47% респондентов в ближайшие 12 месяцев ожидают замедления экономического роста на экспортных рынках. Этот показатель меньше, чем весной 2020 года, когда такие ожидания были у 65% опрошенных.

В DIHK ожидают, что в ближайший год рост мировой экономики составит не более 2,5%, несколько более пессимистичный прогноз, чем у Международного валютного фонда, который ждет роста на 2,7%.

Тем не менее, экспортеры, судя по всему, более оптимистично оценивают перспективы бизнеса, ориентированного на внутренний рынок.

Примерно 40% респондентов ждут подъема деловой активности в ближайший год, тогда как 42% полагают, что ситуация останется неизменной.

Согласно результатам другого опроса, проведенного DIHK, лишь 8,0% опрошенных ожидают улучшения ситуации в деловой сфере, а 52% респондентов ожидают ухудшения.