МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В четверг цены на природный газ в США подскочили примерно на 3%, до 7-дневного максимума на ожиданиях более холодной погоды и роста спроса на отопление на следующей неделе.

Как сообщает Reuters, через две недели ожидают менее холодную погоду и снижение потребности в отоплении помещений, однако это не пугает рынок в настоящее время. Кроме того, участники игнорируют прогнозы более крупного, чем обычно, увеличения запасов газа в хранилищах США на прошлой неделе из-за умеренной погоды и низкого спроса на отопление.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам газа. Аналитики ожидают, что запасы на отчетной неделе выросли сильнее обычного.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 5-11 ноября выросли на 63 млрд кубических футов. По итогам аналогичной недели прошлого года запасы увеличились на 23 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —5 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США составил 3,643 трлн кубических футов, что на 0,2% ниже по сравнению со средним 5-летним значением (3,651 трлн кубических футов).

В 13.42 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 15,3 цента, или 2,5%, по 6,353 доллара за млн БТЕ. По итогам сессии котировки могут достичь максимума закрытия с 7 ноября.

С начала года котировки природного газа на NYMEX прибавили 59%.

В Европе газ торгуется по 33 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 26 долларов за млн БТЕ.