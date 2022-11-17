МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит открылись со снижением, поскольку смешанные экономические данные и высказывания представителя Федеральной резервной системы США в пользу жесткой политики подстегнули опасения насчет того, что американский центральный банк не смягчит свою позицию в отношении повышения процентных ставок.

По сообщению Reuters, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 224,6 пункта, или на 0,67%, до 33329,27 пункта. S&P 500 снизился на 39,5 пункта, или 1,00%, до 3919,26 пункта, а Nasdaq Composite просел на 175,0 пункта, или 1,56%, до 11008,672 пункта.