МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Доллар США растет в четверг, в то время как инвесторы оценивают неоднозначные экономические данные. Тем временем британский фунт снизился после оглашения новых бюджетных планов правительства Великобритании, пишет агентство Reuters.

Американская валюта снижалась в течение последних недель, так как данные по инфляции и заявления руководителей ФРС предполагали, что центральный банк вскоре может замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок.

Тем не менее, в четверг доллар поднялся, после того как вышедшие в среду октябрьские данные по розничным продажам в США оказались сильнее прогнозов.

Пара евро/доллар по состоянию на 13.40 по Гринвичу торговалась с понижением на 0,63%, по 1,033, после того, как во вторник достигла самого высокого уровня с июля на отметке 1,048.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,66%, до 106,98. Индекс упал более чем на 6% от достигнутого в сентябре максимума за 20 лет, а с начала этого года он вырос примерно на 11%.

"Рынки готовились к развороту политики ФРС, (но) данные по розничным продажам в США в значительной мере ставят под сомнение этот нарратив", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Ким Манди.

По словам старшего валютного стратега-аналитика Monex Europe Саймона Харви, доллар консолидируется, так как инвесторы пытаются определить направление экономики США.

"Позитивные данные по потреблению показывают, что у нас не будет жесткой посадки (в экономике). Но насколько это позитивно для рискованных активов и не спровоцирует ли это ФРС на более жесткие меры?" — добавляет он.

Британский фунт, который и так уже торговался с понижением, продолжил падение после того, как министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о повышении налогов и сокращении государственных расходов в попытке восстановить репутацию британской экономики и добиться замедления инфляции.

Пара фунт/доллар США на момент написания статьи демонстрировала снижение на 0,98%, по 1,179. Пара евро/фунт выросла на 0,38%, до 0,8759.

В четверг трейдеры также будут оценивать заявления ряда руководителей ФРС на предмет намеков на повышение ставок.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг заявил, что центральному банку США необходимо будет повысить процентные ставки еще как минимум на один процентный пункт.

С марта ФРС повысила ставки с уровней, близких к нулю, до диапазона 3,75%-4,0%.

Кроме того, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мери Дейли, которая до последнего времени считалась руководителем с наиболее мягкой позицией, заявила, что пауза в цикле повышения ставок не рассматривается.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,49%, до 140,28. Ранее в четверг она снижалась, а ровно неделю назад, после выхода слабых данных по инфляции в США пара обвалилась на 3,7%.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 1,22%, до 0,666, а пара новозеландский доллар/доллар США опустилась на 1,01%, до 0,611.