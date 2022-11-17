МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, нефтяные цены в четверг продолжают падать на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности. Кроме того, рост числа новых случаев коронавируса в Китае усилил сомнения в устойчивости спроса со стороны крупнейшего импортера нефти в мире.

Представители правительства Польши и альянса НАТО в среду заявили, что упавшая на территории Польши ракета, вероятно, не принадлежит России, и это поумерило опасения относительно эскалации геополитической напряженности.

"К счастью, эти опасения ослабли, и ситуация разрядилась, поэтому цены на нефть снижаются, — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA. — Между тем ситуация в Китае по-прежнему представляет понижательные риски для нефтяных цен в краткосрочной перспективе".

Около 14.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 1,09 доллара, или 1,2%, до 91,77 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,61 доллара, или 1,9%, до 83,98 доллара за баррель.

Китай в четверг сообщил о росте числа новых случаев коронавируса. Между тем китайские НПЗ просят Саудовскую Аравию сократить поставки в декабре, сообщает Reuters. Также они уменьшили закупки российской нефти.